В РФ будут наказывать за разглашение персональных данных – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кодекс об административных правонарушениях планируют внести дополнение, определяющее ответственность за несоблюдение конфиденциальности персональных данных. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к одному из профильных ведомств.

В Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде рассказали, что нарушением конфиденциальности может считаться отправление кредитного договора клиента банка третьему лицу без уведомления. Халатным отношением к конфиденциальности может быть дублирование личных кабинетов клиентов банков.

В настоящее время не разглашать личную информацию граждан предписывает закон "О персональных данных". Однако в КоАП не предусмотрены штрафы, поэтому наказывать нарушителей непросто.

Роскомнадзор ежегодно фиксирует случаи несоблюдения операторами требований конфиденциальности. В ведомстве подчеркнули, что их количество растет. Так, в 2019 году таких случаев было 361, в 2020 году – 427, а в 2021 году – 475.

В Роскомнадзоре считают, что данная мера позволит повысить защищенность персональных данных граждан.

Ранее эксперты компании по кибербезопасности RTM Group предупредили о потенциальном росте числа случаев внутренних взломов информационных систем кредитных организаций. Согласно представленному отчету, доля хищений от внешних атак снизится с 15 до 3%. Доля внутренних утечек при этом увеличится с 30% за 2021 год до 50% в 2022 году.

