В РФ будут наказывать за разглашение персональных данных – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Кодекс об административных правонарушениях планируют внести дополнение, определяющее ответственность за несоблюдение конфиденциальности персональных данных. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к одному из профильных ведомств.
В Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде рассказали, что нарушением конфиденциальности может считаться отправление кредитного договора клиента банка третьему лицу без уведомления. Халатным отношением к конфиденциальности может быть дублирование личных кабинетов клиентов банков.
В настоящее время не разглашать личную информацию граждан предписывает закон "О персональных данных". Однако в КоАП не предусмотрены штрафы, поэтому наказывать нарушителей непросто.
Роскомнадзор ежегодно фиксирует случаи несоблюдения операторами требований конфиденциальности. В ведомстве подчеркнули, что их количество растет. Так, в 2019 году таких случаев было 361, в 2020 году – 427, а в 2021 году – 475.
В Роскомнадзоре считают, что данная мера позволит повысить защищенность персональных данных граждан.
Ранее эксперты компании по кибербезопасности RTM Group предупредили о потенциальном росте числа случаев внутренних взломов информационных систем кредитных организаций. Согласно представленному отчету, доля хищений от внешних атак снизится с 15 до 3%. Доля внутренних утечек при этом увеличится с 30% за 2021 год до 50% в 2022 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: