В Госдуме предложили ставить предупредительную маркировку на вредной для здоровья еде

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Производители вредной для здоровья еды должны ставить на продукции предупредительную маркировку. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Письмо с соответствующим предложением парламентарий направил на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщает "Вечерняя Москва".

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки законодательных актов и документов, которые бы обязывали производителей и продавцов чипсов, лимонадов, шоколадок, полуфабрикатов и сладостей указывать на упаковках долю содержащихся вредных веществ и вероятность риска возникновения патологий в случае чрезмерного употребления таких продуктов", – написал депутат.

Милонов выразил уверенность, что подобная продукция является съедобным мусором, который в настоящий момент доступен людям всех возрастов. Злоупотребление вредной едой часто приводит к возникновению хронических заболеваний. Особенно, по мнению депутата, проблема переедания выражена среди детей.

"Сегодня проблема лишнего веса у детей все прочнее входит в перечень школьных болезней. И это прямое следствие доступности подобного съедобного мусора", – подчеркнул парламентарий.

Он предположил, что введение обязательной предупредительной маркировки благотворно повлияет на здоровье нации.

Ранее Милонов высказался в поддержку закона против буллинга в Сети. Он отметил, что будет жестко лоббировать законопроект, выступая за права человека.