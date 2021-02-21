Вклад Ресина в развитие столичного градостроительного комплекса отметил спикер ГД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин считает, что депутат Госдумы РФ Владимир Ресин, отмечающий 85-летие 21 февраля, многое сделал для развития столичного градостроительного комплекса и улучшения жизни людей.

"Вы также вносите большой вклад в работу Госдумы. Кроме того, огромное уважение вызывает ваша деятельность по сохранению памятников отечественной культуры", – отметил Володин в своем поздравлении и пожелал имениннику здоровья.

Кроме того, с юбилеем Ресина поздравил Святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Особую признательность он выразил имениннику за эффективное руководство "Программой строительства православных храмов в Москве".

В связи с отмечаемой датой Владимир Ресин также был удостоен ордена преподобного Андрея Иконописца I степени во внимание к его заслугам.

При активном участии Владимира Ресина в столице было возведено более полутора тысяч различных социальных объектов, а также около 100 храмовых комплексов. Под руководством Ресина прошло множество знаковых строек города: Храм Христа Спасителя, Большой театр, Гостиный двор, Центральный Манеж, подземный комплекс "Охотный ряд", Поклонная гора.