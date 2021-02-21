Депутат Госдумы Владимир Ресин отмечает 85-летний юбилей

В воскресенье, 21 февраля, депутату Государственной думы РФ Владимиру Ресину исполнится 85 лет. При его активном участии в столице было возведено более полутора тысяч различных социальных объектов, а также около 100 храмовых комплексов. Под руководством Ресина прошло множество знаковых строек города: Храм Христа Спасителя, Большой театр, Гостиный двор, Центральный Манеж, подземный комплекс "Охотный ряд", Поклонная гора. Вспоминаем, какой вклад он внес в развитие Москвы.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 50 лет в строительстве

Владимир Ресин родился 21 февраля 1936 года в Минске в семье крупного советского номенклатурного работника Иосифа Ресина. В 1939 году они переехали в Москву, где в середине 1960-х годов и началась его профессиональная карьера в строительной сфере.

Первые шаги Ресин делал в качестве горного мастера на угольном разрезе Черкасской области Украины, куда был направлен в 1958 году по распределению по окончании Московского горного института. Затем в Апатитах за Северным полярным кругом. В Москву Ресин окончательно вернулся в 1964 году. С 1965 года он занимал должность начальника шахтостроительного участка, затем начальника специализированного управления. Был главным инженером треста, управляющим трестом горнопроходческих работ Главмосстроя.





Уже с 1974 года он занимал одну за другой руководящие должности в ведущих строительных организациях столицы. Сначала Ресин стал заместителем начальника, потом начальником главка в "Главмосинжстрое", который выступал одним из основных участников подготовки Москвы к Олимпиаде‑80.

В 1985 году перешел на должность руководителя "Главмосинжстроя", в 1987 году возглавил "Главмоспромстрой". Начиная с 1988 года занял пост председателя Мосстройкомитета – прародителя столичного стройкомплекса.

За свою невероятно успешную и долгую карьеру Ресин успел побывать и на должности временно исполняющего обязанности мэра Москвы – в период с 28 сентября по 21 октября 2010 года. Позже Сергей Собянин переназначил его на должность первого заместителя градоначальника, которую тот занимал до 2011 года.

С 2011 года и по настоящее время Ресин является депутатом Государственной думы. Сейчас он работает в составе комитета по транспорту и строительству, возглавляет при комитете профильный Экспертный совет.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Знаковые объекты

Под наблюдением Владимира Ресина прошло множество знаковых строек столицы. Он лично курировал строительство 78 инфраструктурных объектов к Олимпийским играм 1980 года в Москве. В их числе строительство спорткомплекса "Олимпийский", реконструкция "Лужников", строительство крытого велотрека в Крылатском, Олимпийской деревни и самое главное – подготовка инфраструктуры, соответствующей соревнованиям мирового класса.

Участвовал Ресин и в строительстве телецентра "Останкино", которое проходило в рамках подготовки к Олимпиаде-80. Поскольку работы начались только в 1976 году, стройка проходила в ускоренном режиме. Тем не менее телецентр был закончен вовремя и функционирует и по сей день.

Кроме того, Ресин руководил такими знаковыми стройками, как Гостиный двор, Центральный Манеж, Поклонная гора, театр "Эрмитаж". Он отвечал, как глава стройкомплекса Москвы, за работы по реставрации ряда корпусов Московского Кремля, включая администрацию президента, за реконструкцию и реставрацию Большого театра, а также за сохранение других культурных памятников России.

Под его руководством строились целые районы Москвы, крупные дорожные магистрали и путепроводы: именно при Ресине выросли районы Крылатское, Куркино, Бутово, Тушино, Жулебино, появились Третье транспортное кольцо (ТТК), Живописный мост, Лефортовский и Серебряноборский тоннели.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 100 храмов

В 2011 году Ресин был назначен советником мэра Москвы и стал куратором программы правительства столицы по строительству 200 православных храмов. В настоящий момент он возглавляет работу Фонда поддержки строительства православных храмов на территории Москвы, а также является советником Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросам строительства.

Благодаря Ресину за 10 лет в столице появилось около 100 храмовых комплексов, 83 из которых введены в эксплуатацию. Создано более 180 приходов, а во многих местах, отведенных для будущих церквей, возведены часовни.

Под руководством Ресина был построен один из важнейших религиозных объектов – храм Христа Спасителя, расположенный в Москве на улице Волхонке. Воссоздание собора в его текущем виде началось в 1994 году и было завершено в 1999 году. По признанию Ресина в одном из интервью, этот проект стал одним из его самых любимых.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Городская инфраструктура

За годы службы Ресина в Государственной думе в качестве председателя Экспертного совета нижней палаты парламента по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства он обеспечил рассмотрение более 30 законопроектов, в том числе и 8 ключевых федеральных законов, которые внесли серьезный вклад в строительную сферу столицы.

Одним из поистине знаковых является нововведение, которое в народе получило название "Закон о реновации". Этот документ обеспечил законодательную основу программы реновации. Так, при активном участии Ресина были снесены десятки ветхих домов в большинстве районов Москвы. Кроме того, построены миллионы квадратных метров жилья.

Благодаря Ресину было возведено свыше 90 миллионов квадратных метров жилья, множество различных социальных объектов: 550 школ, 800 детских садов, свыше 350 объектов здравоохранения и физкультурно-оздоровительных центров, возведены, воссозданы и реставрированы музыкальные театры столицы, а также сотни километров дорог, магистралей, развязок, тоннелей, мостов и станций метрополитена.

За годы профессиональной деятельности Ресин был удостоен свыше 300 наград государственных, ведомственных и общественных организаций. В том числе награжден орденом Александра Невского за особые личные заслуги в деле государственного строительства, согласно указу Владимира Путина.