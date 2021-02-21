Еще 1 807 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице выздоровели еще 1 807 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 884 615. Подтверждено 1 602 новых случая заражения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в столице госпитализировали 773 человека.

В Оперштабе добавили, что за сутки в Москве скончались 58 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что до конца первого полугодия 2021 года планируют произвести 88 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова подчеркнула, что в настоящее время произведено 11,1 миллиона комплектов доз вакцины, находящихся в обороте.