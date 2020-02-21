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Общество

14:04

"Квартал красных фонарей" в Амстердаме реформируют к концу лета 2020 года

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Знаменитый "квартал красных фонарей" в Амстердаме полностью изменят. Власти нидерландского города решили выделить для публичных домов отдельные помещения без завлекающих витрин, как сообщает "Газета.ру".

По мнению мэра Амстердама Фемке Халсемы, новый формат работы станет удачным компромиссом между нуждами граждан, в особенности жителей прославленной улицы, и туристов и соблюдением прав секс-работников. Кроме того, еще одной причиной она назвала меру по борьбе с нелегальной проституцией.

Местные секс-работники стали чаще жаловаться на толпы людей. Многие из них пьяные и шумные и ведут себя неприемлемо. Что касается жителей домов, расположенных на улице Де Валлен (официальное название "квартала красных фонарей"), то их также напрягают туристы.

Несмотря на изменение "квартала красных фонарей", секс-индустрия в Амстердаме сохранится. Здесь планируют открыть комплекс эротических развлечений со стеклянной крышей и интимным освещением, причем окна будут выходить во двор дома.

В Нидерландах не впервые хотят реформировать "квартал красных фонарей". Так, два года назад в Амстердаме заявили об ужесточении правил посещения одной из самых известных улиц города. А в 2019 году власти столицы решили полностью реформировать местный бизнес.

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