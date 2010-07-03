Инициатор создания Музея истории проституции пригласил Милонова на открытие

Инициатор создания первого Музея истории проституции Валерий Переверзев прокомментировал Москве 24 слова депутата Госдумы Виталия Милонова, усомнившегося в пристойности экспозиции по такой тематике. По мнению художника, парламентарий "одобрил бы сто процентов" то, что будет представлено в музее, если бы посетил его.
"Художники делают свою работу, политики – свою. Я вам скажу точно – в музее не будет ничего, что нарушает законы РФ. Более того, добавлю, что все будет поставлено в такой контекст и будет носить такой смысл, что Виталию Милонову это понравится", – заявил он.
И если бы он пришел на открытие и увидел это все, он мою инициативу поддержал бы, как это ни странно звучит.
Валерий Переверзев
инициатор создания Музея истории проституции
Переверзев также добавил, что деятельность музея будет направлена на "профилактику" и "искоренение" такого "недуга", как проституция.
Первый московский Музей истории проституции с почасовой оплатой откроется 29 марта на Арбате. Здесь будет представлена коллекция редких гравюр, предметов и фотографий, принадлежащих художнику Валерию Переверзеву. Входной билет будет стоить 50 рублей, билет с экскурсией – 100 рублей.
Ранее Виталий Милонов заявил, что, если содержание музея будет носить "фривольный аспект", его вынуждены будут закрыть.
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