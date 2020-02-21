Размер штрафов для юрлиц в регионах снизится в два раза

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Размер штрафных санкций за административные правонарушения для юридических лиц снизится в два раза в регионах, сообщает RT.

Изменение предусмотрено в рамках проекта создания нового Кодекса об административных правонарушениях. В настоящий момент планируется снизить размер штрафа для юридических лиц в российских регионах с 1 миллиона рублей до 500 тысяч.

Что касается санкций для граждан, должностных лиц и индивидуальных предприятий, то для них сумма взыскания останется без изменений. В настоящий момент для граждан она составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, а для индивидуальных предпринимателей – 100 тысяч.

Также сейчас обсуждается инициатива повышения штрафов за безбилетный проезд в Москве. Кроме того, Совет Федерации предложил ввести штрафы за парковку автомобилей на газонах и выброс мусора в неположенных местах.

Ранее стало известно, что рабочая группа попросит премьер-министра России Михаила Мишустина дать еще два месяца на разработку нового Кодекса об административных нарушениях.