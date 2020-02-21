Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Москве

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переменная облачность без осадков установятся в Москве и Подмосковье в пятницу, 21 февраля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Специалисты рассказали, что в пятницу в столичном регионе погоду продолжит определять периферия антициклона.

"Максимальная температура воздуха в столице от 2 до 4 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов", – сообщается на сайте.

Кроме того, днем будет дуть юго-западный ветер порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное – 752 миллиметра ртутного столба.

Показатель относительной влажности воздуха составит порядка 60 процентов.

Накануне температура воздуха в Москве обновила рекорд 44-летней давности. В четверг, 20 февраля, был зафиксирован показатель +7,7 градуса. Это рекорд стал третьим подряд за текущую неделю.

Ранее синоптики рассказали о погоде в День защитника Отечества. По прогнозам специалистов, температуру в предстоящие выходные будет определять атлантический циклон.