Врачи в Подмосковье спасли мальчика, проглотившего 130 магнитов

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Врачи подмосковного ДКЦ имени Рошаля спасли 1,5-годовалого мальчика, который проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Об этом пресс-служба Минздрава Московской области сообщила на сайте.

По данным ведомства, инородные тела в теле ребенка нашли после проведенного обследования. Извлечь магниты и батарейку нужно было как можно скорее, поскольку длительное нахождение таких предметов в организме может приводить к ожогам, перфорации внутренних органов, некрозу тканей и кровотечению.

Операция прошла успешно, мальчик чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение. В Минздраве напомнили, что, если ребенок проглотил инородное тело, надо немедленно вызвать скорую помощь.

Ранее хирурги РДКБ Минздрава России прооперировали 14-летнюю девочку с гигантской опухолью яичника. Размер новообразования составил 19х15х18 сантиметров, а вес достиг 1,5 килограмма. Через несколько часов после хирургического вмешательства пациентка смогла самостоятельно передвигаться.