Юрист Русяев: недостающие пенсионные баллы можно докупить

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Недостающие пенсионные баллы можно докупить, сообщил в разговоре с News.ru юрист Илья Русяев.

Он назвал такой способ важным инструментом для тех, кто хочет обеспечить более высокий уровень пенсионного обеспечения. С его слов, чем больше баллов будет накоплено за трудовую деятельность, тем выше будут соцвыплаты.

Причины докупки баллов бывают разные, сказал Русяев. Например, за этим могут обратиться те, кто работал неофициально или трудился за рубежом. Также докупка полезна в том случае, если человек работал на низкооплачиваемых должностях или захотел досрочно выйти на пенсию, уточнил юрист.

Процедура приобретения баллов, рассказал эксперт, начинается с подписания договора о добровольном пенсионном страховании с Соцфондом России. Подать заявление можно через сайт фонда, "Госуслуги", МФЦ или по почте. Русяев рекомендовал заранее подготовить паспорт, выписку о статусе самозанятого или документ о работе за границей, если это применимо к конкретному случаю.

Собеседник издания отметил, что оплата взносов осуществляется за календарный год. Внести средства можно сразу или частями, однако завершить оплату следует до конца года. Кроме того, существует ограничение на количество стажа, которое можно докупить: не более 50% минимального требуемого – 7,5 года, пояснил он.

Ранее сообщалось, что пенсия россиян может быть дополнительно проиндексирована в феврале. Это произойдет в случае утверждения правительством соответствующей меры. Тогда пенсия граждан вырастет до 9,5% вместо запланированных 7,3%, уточнил депутат Госдумы Никита Чаплин.