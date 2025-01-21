Депутат Чаплин: пенсии в России могут быть проиндексированы уже в феврале

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Пенсия пожилых граждан России может быть дополнительно проиндексирована уже в феврале. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") в разговоре с РИА Новости.

По его словам, это произойдет в случае утверждения кабмином соответствующей меры. Таким образом, пенсия россиян увеличится до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%. Если пенсия была 16 тысяч рублей, то в случае дополнительной индексации ее сумма вырастет до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей, как это было бы при январском повышении на 7,3%.

Кроме того, пожилые граждане смогут получить еще и компенсацию за январский период.

Ранее член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина заявила о готовности федерального бюджета к дополнительной индексации пенсий россиян. Она напомнила, что пенсии работающих и неработающих пенсионеров с начала 2025 года увеличили на 7,5%. Доиндексация страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год может произойти с 1 февраля, если российское правительство примет такое решение.

