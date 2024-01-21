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21 января, 06:25

Общество

Переменная облачность и до 12 градусов мороза ожидаются в Москве 21 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В последний день недели, 21 января, в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 10 до 12 градусов мороза, а в Подмосковье – от 10 до 20 градусов мороза.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 18 градусов, по области – до минус 20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве будут продолжаться температурные колебания. Так, жителей столицы ожидают кратковременная оттепель и возвращение к отрицательным температурам.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что на предстоящей неделе в Москве ожидается переменчивая погода. В частности, эксперт прогнозирует в городе снег и туман.

Синоптики спрогнозировали погоду без осадков в столице 20–21 января

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