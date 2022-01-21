Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве зарегистрирован 1 831 случай штамма "Омикрон", из них 79,7% инфицированных не выезжали за пределы Москвы и области, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что среди детей случаи заражения данным штаммом коронавируса не выявлены. В возрастной структуре инфицированные в основном взрослые – от 40 до 65 лет (43%) и от 18 до 39 лет (41%).

По данным столичного Роспотребнадзора, 371 случай инфицирования завозной и связан с туристическими поездками в Турцию, ОАЭ, Доминикану и Египет.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц", – уточнили в ведомстве.

Там также сообщили, что все заразившиеся были изолированы либо отправлены в инфекционные стационары медучреждений. За контактными лицами также установлено медицинское наблюдение.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России активно распространяется штамм "Омикрон". По ее словам, он может стать доминирующим, в связи с чем Голикова призвала граждан ревакцинироваться.

В свою очередь, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По его словам, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.

