Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве зарегистрирован 1 831 случай штамма "Омикрон", из них 79,7% инфицированных не выезжали за пределы Москвы и области, сообщает Роспотребнадзор.
В ведомстве уточнили, что среди детей случаи заражения данным штаммом коронавируса не выявлены. В возрастной структуре инфицированные в основном взрослые – от 40 до 65 лет (43%) и от 18 до 39 лет (41%).
По данным столичного Роспотребнадзора, 371 случай инфицирования завозной и связан с туристическими поездками в Турцию, ОАЭ, Доминикану и Египет.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц", – уточнили в ведомстве.
Там также сообщили, что все заразившиеся были изолированы либо отправлены в инфекционные стационары медучреждений. За контактными лицами также установлено медицинское наблюдение.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России активно распространяется штамм "Омикрон". По ее словам, он может стать доминирующим, в связи с чем Голикова призвала граждан ревакцинироваться.
В свою очередь, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По его словам, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.
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