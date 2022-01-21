Отцам-одиночкам могут дать право на маткапитал при вступлении в брак

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вступившие в брак отцы-одиночки, чьи дети появились на свет от суррогатных матерей, могут получить право на маткапитал. Подобный законопроект кабмина должен быть рассмотрен в Госдуме в первом чтении в рамках весенней сессии, сообщает "Парламентская газета".

Предполагается, что поправки будут внесены в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

В случае принятия поправок отцы-одиночки с детьми, рожденными суррогатными матерями после 1 января 2020 года, смогут претендовать на маткапитал после вступления в брак. При этом важным условием будет то, что супруга должна усыновить или удочерить ребенка.

Вместе с тем право на дополнительную помощь государства планируется оставить для отцов-одиночек, чей второй и последующие дети рождены суррогатной матерью после 1 января 2007 года.

Получить господдержку мужчина сможет при вступлении в брак и совместном воспитании детей с усыновившей их супругой. Важно, чтобы ранее пара не использовала право на дополнительные меры государственной поддержки.

В то же время право на поддержку от государства в ряде случаев может перейти от мужчины к его супруге, усыновившей детей. В числе таких ситуаций – смерть человека или объявление его умершим, лишение родительских прав, совершение преступления против личности ребенка, повлекшего лишение или ограничение родительских прав.

По тем же причинам может быть прекращено право на господдержку для усыновившей детей женщины. Тогда выплаты полагаются непосредственно детям до 18 лет, а в случае их очного обучения – до 23 лет.

При принятии законопроекта расходы бюджета на выплаты указанным гражданам составят 10,4 миллиона рублей.

Ранее в первом чтении Госдума приняла законопроект, расширяющий основания для получения отцами материнского капитала.

Согласно документу, право на дополнительные меры государственной поддержки получат мужчины, в одиночку воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, в случае смерти женщины, родившей этих детей и не имеющей гражданства РФ, или объявления ее умершей.