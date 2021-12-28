В России предложили расширить возможности использования маткапитала

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением разрешить использование средств маткапитала на не входящее в ОМС дорогостоящее лечение и реабилитационные процедуры. Письмо с соответствующей инициативой Волынец направила главе Минтруда Антону Котякову и главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщает RT.

По ее словам, необходимость расширения сферы применения материнского капитала следует из анализа обращений, поступающих в аппарат омбудсмена. Волынец отметила, что ситуации, когда семья сталкивается с поставленным ребенку тяжелым диагнозом после несчастного случая или ДТП, является достаточно распространенной. В таких случаях до момента установления инвалидности от родителей требуются значительные финансовые затраты.

Для обеспечения поддержки семей, столкнувшихся с такой ситуацией, Волынец предлагает наделить одного из членов семьи правом на использование средств маткапитала на лечение.

"В связи с вышеизложенным прошу вас в интересах детей рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур, лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса "ребенок-инвалид", – указано в письме.

Ранее риелторы предложили кабмину разрешить использовать маткапитал на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Такую инициативу в правительство и Минстрой направила федеральная сеть "Этажи" для развития сегмента индивидуального жилищного строительства.