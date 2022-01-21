Юрист предупредил о новых видах мошенничества под предлогом инвестиций

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал об участившихся случаях мошенничества под видом инвестиций. Об этом сообщает RT.
Специалист объяснил, что многие россияне, желающие выйти на фондовый рынок с целью инвестировать деньги, сталкиваются со множеством сложностей, в том числе экономическими и бюрократическими. Мошенники же предлагают "удобное обслуживание" и "высокий процент".
По словам Соловьева, злоумышленники работают через интернет, создавая подложные сайты с предложением инвестиций. Если пользователь регистрируется там, с ним связывается мошенник, который предлагает установить на смартфон особое приложение.
"А далее все просто. Под разными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и так далее) злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь", – рассказал юрист.
Специалист предостерег россиян и призвал не поддаваться соблазну, поскольку именно на таких чувствах играют преступники.
Российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies ранее предостерегла о возможных случаях мошенничества на фоне тестирования цифрового рубля. Жертвами злоумышленников могут стать частные инвесторы.
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