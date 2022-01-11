Россиян предупредили о возможном виде мошенничества с покупкой цифрового рубля

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На фоне тестирования цифрового рубля мошенники могут создавать поддельные сайты, предлагая купить валюту, предупредила российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies.
Кроме того, по словам руководителя исследовательской группы департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, продолжится развитие мошеннических схем с использованием социальной инженерии в сфере инвестиций.
"Тут жертвами станут частные инвесторы, которым мошенники будут настойчиво предлагать свои услуги под личиной инвесторов, авторов обучающих курсов и поддельных платформ для инвестирования", – цитирует специалиста РИА Новости.
Ранее стало известно, что Банк России в январе 2022 года планирует приступить к тестированию прототипа цифрового рубля, который задумывается как новый новый способ расчета наравне с безналичным и наличным.
Концепция цифрового рубля была подготовлена ЦБ в апреле 2021 года. С технической точки зрения электронная версия российской валюты представляет собой закодированную последовательность данных, эквивалентную определенной денежной сумме в рублях.
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