Россиян предупредили о возможном виде мошенничества с покупкой цифрового рубля

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На фоне тестирования цифрового рубля мошенники могут создавать поддельные сайты, предлагая купить валюту, предупредила российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies.

Кроме того, по словам руководителя исследовательской группы департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, продолжится развитие мошеннических схем с использованием социальной инженерии в сфере инвестиций.

"Тут жертвами станут частные инвесторы, которым мошенники будут настойчиво предлагать свои услуги под личиной инвесторов, авторов обучающих курсов и поддельных платформ для инвестирования", – цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее стало известно, что Банк России в январе 2022 года планирует приступить к тестированию прототипа цифрового рубля, который задумывается как новый новый способ расчета наравне с безналичным и наличным.

Концепция цифрового рубля была подготовлена ЦБ в апреле 2021 года. С технической точки зрения электронная версия российской валюты представляет собой закодированную последовательность данных, эквивалентную определенной денежной сумме в рублях.

