ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире за сутки

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За последние сутки в мире зарегистрировали 3,7 миллиона заразившихся коронавирусом, что является рекордным показателем за все время пандемии. Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения.

В среду, 20 января, в 18:42 по московскому времени поступили сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии. За 24 часа число новых случаев инфицирования увеличилось на 3 777 104, летальных исходов – на 8 741.

Уточняется, что больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Соединенных Штатах – 67 437 353. Далее следуют Индия и Бразилия – 38 218 773 и 23 211 894 соответственно.

В Великобритании зафиксировали 15 506 754 случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ. Во Франции – 14 779 277.

Также сообщается, что больше всего летальных исходов зафиксировано в США – 849 276. На второй и третьей строчке Бразилия и Индия – 621 517 и 487 693 соответственно. Далее следуют Россия и Мексика – 324 060 и 301 789.

В среду, 19 января, в ВОЗ сообщили, что заболеваемость коронавирусом в мире за неделю увеличилась на 20%. Во Всемирной организации здравоохранения назвали это глобальным ростом.

"Омикрон"-штамм распространяется как лесной пожар, поэтому максимальное количество зараженных коронавирусом на пике может быть достаточно высоким. Об этом ранее рассказал директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, сейчас заболеваемость COVID-19 находится в фазе роста. Он также напомнил, что новый штамм в три раза заразнее своего предшественника. Специалист выразил надежду, что стремительный рост заболеваемости после сменится таким же стремительным снижением.