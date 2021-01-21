Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собаки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что сэкономить на содержании собаки можно за счет перехода на бюджетную линейку корма того же бренда. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если нужно сэкономить, попробуйте заменить привычный корм на более бюджетную линейку внутри привычного для вас бренда, вовремя проверяйте состояние здоровья собаки и откажитесь от ненужных аксессуаров. Для здоровья и правильного развития питомца нужен грамотно составленный рацион", – сказал Голубев.

Кинолог пояснил, что в бюджетной линейке корма того же бренда будут использованы схожие ингредиенты, что позволит минимизировать риск возникновения аллергии и расстройства кишечника. Он напомнил, что рацион собаки должен состоять из 85% продуктов животного происхождения и белковых.

Голубев добавил, что регулярное обследование животного также позволит сэкономить. По его словам, следить нужно за собакой в целом, уделяя внимание в том числе глазам, полости рта, шерсти, хвосту и когтям. Специалист уточнил, что своевременная профилактика всегда выходит дешевле самого лечения.

Ранее Голубев рассказал о пяти популярных мифах о собаках. Одним из таких мифов является мнение о том, что виляющий хвост – это признак радости. Специалист уточнил, что собака таким образом может выражать страх, неуверенность и предупреждение о том, что может укусить.

По его словам, значение имеет то, как высоко поднимает хвост собака. Если хвост поднят наполовину, собака расслаблена и спокойна, если хвост чуть ниже – это может означать беспокойство, плохое самочувствие и покорность, если выше – собака тревожна и чувствует себя доминирующей.