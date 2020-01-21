ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД по ЮВАО в Москве

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ФСБ проводит проверку в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Юго-Восточного округа Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу", – рассказал источник.

Он отметил, что на данный момент никакое уголовное дело не возбуждено. При этом неизвестно, с чем связана проводящаяся проверка.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев в Подмосковье. Известно, что предполагаемые участники ОПГ сбывали мефедрон бесконтактно, через интернет.