20 декабря, 15:55Общество
В Совфеде высказались о возможности сократить рабочие дни в преддверии Нового года
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Решение о сокращении продолжительности рабочих дней перед новогодними выходными должно приниматься с учетом мнения специалистов в сфере труда. Об этом Москве 24 рассказал член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.
Ранее депутаты Госдумы предложили в этом году сократить 29 и 30 декабря рабочий день на час для трудящихся по пятидневной и шестидневной неделе. Об этом сообщает газета "Известия". Письмо с просьбой рассмотреть такую возможность парламентарии направили в Минтруд РФ.
По мнению Башкина, прежде чем принимать решение о сокращении рабочего дня на час в указанные даты, необходимо просчитать, не нанесет ли это ущерб работодателям.
"У нас есть Минтруд, специальные государственные органы, которые осуществляют политику в области организации труда, экспертное сообщество, экономисты в конце концов. Надо посчитать общий баланс рабочего времени, не принесет ли сокращение работы на час ущерба работодателям", – пояснил сенатор.
Вместе с тем Башкин выразил готовность поддержать предложение, если все нюансы будут учтены.
"Как человек, как россиянин, ожидающий Нового года, я думаю, что если ущерба для работодателей не будет, то я бы, конечно, поддержал. Лишний час для подготовки к празднику и чтобы провести время с семьей никому в общем-то не помешает", – заключил сенатор.
Ранее были названы категории граждан, которые продолжат трудиться в новогодние выходные, с 1 по 8 января. В частности, это касается работников, занятых на непрерывных производствах. Кроме того, представителей экстренных служб вроде МЧС, полиции и сотрудников скорой помощи. То же самое относится и к тем россиянам, которые работают по сменному графику.
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