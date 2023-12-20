В Совфеде высказались о возможности сократить рабочие дни в преддверии Нового года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Решение о сокращении продолжительности рабочих дней перед новогодними выходными должно приниматься с учетом мнения специалистов в сфере труда. Об этом Москве 24 рассказал член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Ранее депутаты Госдумы предложили в этом году сократить 29 и 30 декабря рабочий день на час для трудящихся по пятидневной и шестидневной неделе. Об этом сообщает газета "Известия". Письмо с просьбой рассмотреть такую возможность парламентарии направили в Минтруд РФ.

По мнению Башкина, прежде чем принимать решение о сокращении рабочего дня на час в указанные даты, необходимо просчитать, не нанесет ли это ущерб работодателям.

"У нас есть Минтруд, специальные государственные органы, которые осуществляют политику в области организации труда, экспертное сообщество, экономисты в конце концов. Надо посчитать общий баланс рабочего времени, не принесет ли сокращение работы на час ущерба работодателям", – пояснил сенатор.





Александр Башкин член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Когда назначаются праздники и нерабочие дни, всегда ведется общий учет баланса рабочего времени. Если мы рабочий день сокращаем, то оплата труда должна в принципе быть такая, какая установлена договорами. Получается, что человека мы отпускаем домой, а работодатель, в том числе и частный, должен за этот час заплатить. Вот в этом очень серьезная тонкость.

Вместе с тем Башкин выразил готовность поддержать предложение, если все нюансы будут учтены.

"Как человек, как россиянин, ожидающий Нового года, я думаю, что если ущерба для работодателей не будет, то я бы, конечно, поддержал. Лишний час для подготовки к празднику и чтобы провести время с семьей никому в общем-то не помешает", – заключил сенатор.

Ранее были названы категории граждан, которые продолжат трудиться в новогодние выходные, с 1 по 8 января. В частности, это касается работников, занятых на непрерывных производствах. Кроме того, представителей экстренных служб вроде МЧС, полиции и сотрудников скорой помощи. То же самое относится и к тем россиянам, которые работают по сменному графику.

