В ВОЗ заявили о признаках выхода РФ на плато по заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об улучшении ситуации с коронавирусом в России. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению специалиста, речь идет о том, что страна приближается к выходу на плато по заболеваемости.
"Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться", – подчеркнула Вуйнович.
Представитель ВОЗ добавила, что за плато находится высокий уровень заболеваемости, близкий к 30 тысячам новых случаев коронавируса в день.
Председатель комитета Федерации лабораторной медицины, врач Александр Соловьев ранее заявил, что до конца декабря можно ожидать начала распространения "Омикрон"-штамма коронавируса в РФ. По его словам, вероятны множественные случаи сверхраспространения.
В России за последние сутки выявили 27 022 новых случая коронавируса. В 2 169 из них болезнь протекала без клинических проявлений.
В Москве выявили 2 630 новых случаев COVID-19
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