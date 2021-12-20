Диетолог рассказала о пользе напитка из смеси кофе и какао

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Диетолог Светлана Фус рассказала о неожиданной пользе сочетания кофе и какао в одном напитке. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Такой напиток снижает риск развития желчекаменной болезни, препятствует выпадению холестерина в осадок, обладает желчегонным эффектом. Улучшает кровообращение, стимулируя работу мозга", – рассказала эксперт.

Фус добавила, что какао-порошок богат полифенолами и природными антиоксидантами. За счет этих веществ в организме человека снижается воспаление, а клетки получают дополнительную защиту.

По словам диетолога, пропорции и добавки в напитке из кофе и какао должны соответствовать предпочтениям самого человека. Она посоветовала ознакомиться с несколькими рецептами.

Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина ранее назвала способ усилить бодрящий эффект от кофе. По словам эксперта, на некоторое время следует отказаться от напитка.

