Основатель Group-IB год назад записал видео на случай своего ареста – СМИ

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Основатель компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, год назад записал для своих близких видео, в котором предположил, что его могут арестовать или убить. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену.

"Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме", – этими словами начинает свое обращение Сачков.

Тот факт, что запись действительно существует, подтвердили несколько источников, в числе которых журналист Андрей Лошак, снимавший предпринимателя для своего сериала о хакерах. По словам приятеля бизнесмена, тот неоднократно говорил о слежке за собой, а также о возможном обвинении в госизмене.

Об аресте Ильи Сачкова по делу о подозрении в госизмене стало известно 29 сентября. Лефортовский суд Москвы избрал основателю Group-IB меру пресечения в виде заключения под стражу.

В конце ноября Лефортовский суд Москвы продлил Сачкову срок содержания под стражей на три месяца, несмотря на его обращение к Владимиру Путину с просьбой посодействовать переводу под домашний арест.