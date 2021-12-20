Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве выявлено 2 630 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
За минувшие сутки были госпитализированы 704 человека, на ИВЛ находятся 542 пациента. При этом выздоровели 2 542 человека.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 836 874. В столице скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в России подтвердили 27 022 новых случая коронавирусной инфекции. В 2 169 из них болезнь протекала без клинических проявлений. С начала пандемии в стране выявили 10 241 812 случаев COVID-19.
Ранее стало известно, что в Москве продлили до 12 месяцев срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим коронавирусом горожанам. Выданные ранее шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия.
В то же время в столице сократили срок действия QR-кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов: теперь они будут действовать два календарных дня вместо трех.
В Москве выявили 2 630 новых случаев COVID-19
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