В Госдуме предложили организациям выплачивать премии вместо новогодних корпоративов

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Решение о проведении новогоднего корпоратива нужно принимать, исходя из ситуации с коронавирусом в регионе, заявил Агентству "Москва" председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Если коллектив работает и все равно общается, и собрать их для какого-то протокольного мероприятия с соблюдением всех ограничительных мер, считаю, что ничего плохого. Либо предусмотреть форму компенсации, например всем выдать вместо затрат на проведение корпоратива дополнительную премию, чтобы люди сами в домашнем кругу это сделали", – отметил депутат.

При этом Нилов призвал обеспечить максимальную безопасность при проведении новогоднего корпоратива, отметив усталость и эмоциональное напряжение граждан, связанные с нагнетанием обстановки с коронавирусом в стране.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что эффект медицинской маски для защиты от COVID-19 во время новогоднего корпоратива позволит создать увлажняющие или интраназальные капли, которые сформируют на слизистой носа биопленку.

