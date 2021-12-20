В РФ предложили сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе

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31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, чтобы россияне имели возможность подготовиться к встрече Нового года. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в интервью Ura.ru.
По его словам, 31 декабря люди, продолжая работать на предприятиях, уже ждут домашние хлопоты. Многим нужно готовиться к встрече гостей и близких, поэтому в это время тяжело сосредоточиться на работе.
Кравченко допустил, что последний день года станет выходным в будущем, однако точной информации об этом на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что проезд на метро, по Московскому центральному кольцу и на наземном общественном транспорте столицы будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Сергей Собянин также поручил продлить работу общественного транспорта Москвы в новогоднюю ночь. МЦД будут работать до 02:30, а метро и МЦК – всю новогоднюю ночь.
В Москве началась предновогодняя суета
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