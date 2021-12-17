Агутин рассказал о гонорарах артистам за участие в новогодних огоньках

Фото: пресс-служба телеканала "Россия 1"/РИА Новости
Леонид Агутин рассказал, сколько платят артистам за новогодние огоньки. Певец заявил, что гонорары за участие в подобных шоу не предусмотрены, сообщает News.ru.
Артист признался, что не смотрит телевизор, но в традиционных новогодних огоньках продолжает сниматься, несмотря на то что это не приносит ему ни денег, ни славы.
"Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни славы никакой не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло – терпи, как говорится", – заявил Агутин.
Отмечается, что в высказывании о том, что "огоньки ничего не приносят артисту", Леонид Агутин слукавил. Это самые рейтинговые концертные эфиры года, для участия в которых выбираются лучшие из лучших. Для любого артиста участие в новогоднем эфире престижно, поскольку это помогает поддерживать имидж и популярность, особенно у взрослой аудитории.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему в новогодних передачах не появляются молодые артисты. По его словам, в транслируемых на федеральных каналах 31 декабря и все январские каникулы программах снимаются только те звезды, которые действительно хотят работать.
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