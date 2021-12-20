Эксперт рассказал, с какими ситуациями работает психолог

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Главный внештатный специалист-психиатр Депздрава Георгий Костюк рассказал, что психолог работает с ситуациями, складывающимися вне заболевания. Это, по его словам, могут быть межличностные взаимодействия, неправильное восприятия себя, выбор будущей профессии для подростка. Об этом сообщает РИА Новости.
Костюк пояснил, что психолог работает с супружескими отношениями, взаимодействием человека в коллективе.
"Очень часто это связано с неправильным восприятием себя, либо заниженной самооценкой – с чем чаще всего обращаются, либо с завышенной самооценкой, с чем никогда не обращаются, но было бы полезно это подкорректировать", – рассказал эксперт.
По его словам, психологи в клинической практике участвуют при проведении экспериментально-диагностического исследования, когда нужно оценить стороны психической деятельности.
"Но это происходит мягко, без возможности протестовать, и помощь оказывается", – добавил Костюк.
Ранее психолог Александр Шахов назвал эффективный способ простить себя за совершенные в прошлом ошибки. По его словам, для начала нужно определить мысль, которая не дает покоя. Затем записать ее мелкими темными буквами и перевернуть лист. На другой стороне написать крупными яркими буквами замещающую мысль, о которой стоит думать вместо негативной.
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