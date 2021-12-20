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Москва 24

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Общество

01:59

Москвичей предупредили о сильном ветре

общество погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сильный ветер прогнозируется в столичном регионе до вечера понедельника. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

Как утверждают синоптики, предупреждение о погодной опасности начнет действовать с 03:00 20 декабря и будет актуально до 21:00.

"Порывы до 17 метров в секунду, местами метель", – уточняется в прогнозе.

Синоптики добавили, что предупреждение также актуально для жителей Московской области.

Ранее в Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы. Сообщалось, что предупреждение действует до утра понедельника. Позднее оно было продлено до вечера вторника.

До этого синоптики портала "Метеоновости" сообщили, что сложившаяся погодная ситуация может негативно сказаться на состоянии горожан. В частности, недомогания могут ощутить люди с хроническими заболеваниями суставов, позвоночника и органов дыхания.

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

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