В России выявили 28 948 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 28 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 5 336 (18,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

На Москву пришлось 7 263 случая, на Санкт-Петербург – 3 759, на Московскую область – 1 539, на Нижегородскую область – 499, на Свердловскую область – 403, на Архангельскую область – 397, на Псковскую область – 395, на Ростовскую область – 390, на Республику Карелия – 389, на Воронежскую область – 386, на Вологодскую область – 366, на Республику Крым – 357, на Хабаровский край – 340, на Пермский край – 333, на Красноярский край – 330.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 848377 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл, Кемеровской области – 0,6%, Республике Алтай, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Мордовия, Иркутской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Новосибирской области, Республике Дагестан, Краснодарском крае – 0,7%, Республике Калмыкия, Республике Саха (Якутия), Республике Ингушетия, Еврейской автономной области, Томской области, Нижегородской области, Пензенской области – 0,8%.

За последние сутки подтверждено 511 летальных случаев, за весь период по стране умерло 50 858 человек. За прошедшие 24 часа выписано по выздоровлению 20 915 человек, за весь период в РФ – 2 275 657.

Ранее врач клиники "Центр флебологии" Амиран Демуров рассказал, что у людей, которые склонны к тромбообразованию, риски развития тяжелой формы COVID-19 повышаются.

Он предупредил, что осторожность следует проявлять тем, "у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием".