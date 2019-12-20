В России выросли продажи барьерной контрацепции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В 2019 году средненедельная реализация средств барьерной контрацепции составила 2,7 миллиона единиц. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на исследовательскую компанию DSM Group.

Аналитики сообщили, что с января по октябрь 2019 года россияне приобрели 115,3 миллиона презервативов. Лидером по продажам являются Центральный и Приволжский федеральные округа – 36,5 и 17,8 миллионов единиц соответственно.

Значительный рост продаж эксперты отмечают в новогодний период. За период с середины декабря 2018 года по середину января 2019 года контрацептивы покупали на 13 процентов чаще, чем в другое время года. Похожая тенденция сохраняется и для коробочного продукта – здесь речь идет о 10 процентах.

Летом проводилось исследование о количестве абортов по регионам России. Лидером рейтинга по этому показателю стала Еврейская автономная область. Здесь на тысячу женщин фертильного возраста было проведено в среднем 35,6 аборта. В тройку также вошли республика Тыва (34,5) и Сахалинская область (32,2).

