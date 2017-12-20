Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили о росте атмосферного давления‍ 20 декабря. Оно составит 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормального, сообщает портал "Метеоновости".

Воздух в городе прогреется до 0 градусов тепла, превысив климатическую норму более чем на 6 градусов.

Синоптики предупреждают, что рост атмосферного давления и повышенная влажность воздуха окажут неблагоприятное влияние на больных, страдающих сосудистыми расстройствами. Им следует внимательнее отнестись к своему здоровью, выполнять указания лечащего врача и принимать предписанные им лекарства.