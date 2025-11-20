Эксперт Денисова: для полезных знакомств нужно изучать язык тела

Фото: depositphotos/pressmaster

Люди, которые хотят завести полезные знакомства, должны изучать невербальное общение. Об этом News.ru рассказала эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова.

Она уточнила, что с точки зрения невербальной коммуникации пребывание в новой среде, в которой люди больше зарабатывают и находятся выше по социальному статусу, приводит к дискомфорту.

С помощью работы с языком тела человек может стать увереннее и создать хорошее впечатление для входа в высшее общество, подчеркнула специалист.

"Кинетика – это не манипуляция. Человек мог не знать, как подавать себя в обществе. Но когда он обладает пониманием, куда нужно стремиться, то его образ в свете предстает с более выгодной стороны", – пояснила собеседница издания.

В качестве упражнения Денисова посоветовала понаблюдать за обеспеченными людьми: их невербальное общение само говорит об их статусе.

