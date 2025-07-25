Психолог Кольцова: стоп-лист имен появляется из-за зависимости между поступками и именами

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Стоп-лист имен для отношений появляется у людей, которые способны формировать зависимость между именем и плохими поступками его носителя, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Кольцова.

Ранее аналитики выяснили, что в стоп-лист молодых людей входят девушки, которые носят имена Анастасия, Галина, Валентина, Ольга и Зоя. В свою очередь, девушки отметили в антирейтинге имена Никита, Сергей, Алексей, Антон и Василий. При этом 69% респондентов указали, что имя при знакомстве имеет значение.

По словам Кольцовой, люди применяют клише к человеку, имя которого совпадает с именем того, кто ранее их обманул или причинил боль. При этом аналогичное поведение проявляется и в отношении "странных" имен.

"К примеру, Теодор когда-то показался кому-то странным, и он будет подсознательно считать странными всех носителей необычных имен", – обратила внимание психолог.

Она подчеркнула, что человеческому мозгу необходимо сокращать процесс размышления до минимума и делить все на категории. Люди со сложной психикой в большей степени умеют контролировать первичные эмоции и инстинкты, поэтому, скорее всего, они не будут судить о характере человека из-за его имени.

Обратная ситуация проявляется у человека с более простой структурой личности. Ему, уверена Кольцова, хочется делать все проще и находить "общий знаменатель" в окружающих вещах.

"Если имя правда мешает жить, с 18 лет можно взять паспорт и пойти его поменять. Но в целом же нужно понимать, что человек делает имя, а не имя человека", – заключила специалист.

Ранее Кольцова рассказала, что зумеры практикуют эксплорейшншип в отношениях, поскольку относятся к выбору партнера более осознанно. Отмечается, что приверженцы тренда предпочитают постепенно узнавать избранника и только после этого принимать решение о совместном будущем.

Психолог указала, что такой подход позволяет построить более гармоничные отношения. Также зумеры знают свои границы, а их эмоциональный интеллект намного взрослее по сравнению с теми же миллениалами.