Психолог Цветков: на ранних этапах знакомства голосовые сообщения могут вызвать агрессию

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На ранних этапах знакомства в Сети голосовые сообщения могут вызвать агрессию или оттолкнуть собеседника, рассказал психолог Роман Цветков в разговоре с News.ru.

В Сети для большинства пользователей уместным и удобным вариантом общения является текстовый формат, отметил Цветков.

Если все же хочется отправить голосовое сообщение, то стоит перед этим уточнить у собеседника, не против ли он. Не надо быть настойчивым, если вам дали отрицательный ответ, посоветовал психолог.

Ранее сообщалось, что одна из русскоязычных хакерских групп похитила более 887 тысяч аккаунтов пользователей мессенджера Telegram из России и других стран за первые три месяца 2025 года. Уточняется, что это данные только по одной из групп, а всего было выявлено не менее шести преступных ячеек, атакующих пользователей.

Кроме того, после кражи аккаунта злоумышленники автоматически начинают рассылать мошеннические ссылки контактам своей жертвы.