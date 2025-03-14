Большинство сотрудников хотят отделить личные переписки от рабочих

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Порядка 85% опрошенных сотрудников хотели бы отделить личные переписки от рабочих чатов и контента. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование.

Кроме того, россияне рассказали, что заметили за собой ухудшение качества рабочих коммуникаций в текущем году, так как у них спутаны личные и деловые переписки. Эксперт Александр Шикинов после изучения результатов опроса заявил, что уведомления мешают рабочему процессу, из-за чего задачи пропадают из виду, а важные сообщения теряются в потоке ненужной информации.

Аналитики сравнили результаты опроса с прошлогодним исследованием и выяснили, что число желающих разделить личные и рабочие переписки выросло на 14%. В связи с этим Шикинов заявил, что качество общения с коллективом влияет на атмосферу в компании и мотивацию сотрудников.

"Решить эти проблемы можно с помощью внедрения цифровых продуктов и сервисов. Например, единого пространства для бизнес-коммуникаций. А если ничего не менять, люди выгорят и станут уходить из компании еще чаще", – обратил внимание эксперт.

Также в ходе опроса 71% респондентов выразили желание повысить уровень коммуникации в деловых отношениях. В исследовании принимали участие свыше 1,5 тысячи россиян из всех федеральных округов России.

Между тем другой опрос показал, что больше всего россиян раздражают в рабочих чатах сообщения в нерабочее время и грамматические ошибки. 36% респондентов высказались о долгом ожидании ответа, а почти 34% не любят голосовые сообщения и различные англицизмы, включая "асап" и "отфидбечить".