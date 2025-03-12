Более 30% опрошенных россиян не едят на рабочем месте из-за запрета

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Порядка 33% сотрудников IT и телекома, ретейла и торговли соблюдают на рабочем месте запрет на еду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Треть россиян заявили в опросе, что на их работе существует запрет на использование нецензурной лексики, особенно в сфере образования и науки (67%). Также 35% респондентов отметили, что в их организациях существует дресс-код. Чаще всего это правило соблюдается в транспорте и логистике (50%), в сфере производства и в агропромышленном комплексе (49%).

"Курение под запретом для 27% опрошенных, этот пункт выделяют работники из сферы строительства (37%). Четко регламентировано и использование личных телефонов (24%)", – говорится в исследовании.

Кроме того, 21% участников опроса рассказали, что на их работе не разрешается использование социальных сетей. Еще 14% заявили, что не могут оставлять личные вещи на рабочем столе из-за запрета.

При этом почти треть опрошенных (36%) уточнили, что относятся к корпоративным ограничениям безразлично, 19% – положительно, а 12% – скорее положительно. Еще 14% опрошенных склоняются к отрицательному отношению к ограничениям, а 18% оценивают запреты крайне негативно.

Ранее россияне заявили, что зачастую испытывают раздражение на работе. Опрос показал, что 55% респондентов раздражаются редко, 11% вообще не испытывают такого чувства.

Главной причиной раздражения во время рабочего процесса 45% респондентов назвали моменты, где руководство не хочет принимать аргументы в споре. Помимо этого, опрошенных раздражают множество задач и отчетов, а также большое количество звонков и встреч.