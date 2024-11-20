Меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу подписали в РФ

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В Москве подписали меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу. Документ был подписан ТАСС и автономной некоммерческой организацией "Диалог" на площадке форума "Диалоги о фейках 2.0".

По словам гендиректора АНО "Диалог" Владимира Табака, данная ассоциация не будет ставить своей целью сближение с Международной сетью проверки фактов (IFCN).

"У нас сейчас задача не в том, чтобы партнеры из IFCN были, у нас задача охватить, во-первых, те страны, которые туда не входят, во-вторых, тех, кто с нами хочет взаимодействовать", – подчеркнул он.

О том, что в России появится Международная ассоциация по фактчекингу, стало известно в начале ноября.

Цель фактчекинговой организации будет состоять создании сервисов, позволяющих опровергать фейковую информацию. Работа будет идти совместно с другими организациями и дружественными странами, разделяющими взгляды и ценности РФ.

В частности, в рамках работы ассоциации "Диалог" представит мультиязычную платформу с возможностью верификации информации, на которой будет работать международная команда фактчекеров.