Эксперт поддержал идею отправлять водителей на внеплановые медосмотры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Внеплановые медосмотры могут помочь предотвратить аварию на дороге со смертельным исходом. Об этом Москве 24 заявил гендиректор Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения при ГИБДД Андрей Погребняк.

По его словам, то, что Минздрав и МВД договорились об этом, – это очень правильная и нужная вещь.

"Потенциально это решение имеет далеко идущие правильные планы, и мы сможем получить какой-то эффект, если это не будет по-другому интерпретировано. Задача интересная и вполне логичная", – считает эксперт.

Кроме того, Погребняк отметил, что ущемления прав людей в этой инициативе нет. А таким образом можно повысить уровень и качество прохождения медосмотра.





Андрей Погребняк директор федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения Человек с заболеваниями должен сам нести ответственность за то, что ему нельзя управлять транспортным средством. Это может помочь предотвратить аварию на дороге со смертельным исходом.

Что касается вопроса о том, как будет проходить взаимодействие между водителем и представителями ГИБДД, специалист предположил, что, скорее всего, будут созданы базы и протоколы, так как органы власти взаимодействуют между собой.

"Здесь важно посмотреть на то, как человеку сообщить о том, что ему нужно пройти проверку", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.

В ведомстве подчеркивают, что ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медицинского освидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия.

Через эту же систему полицейские смогут получить информацию об автомобилистах с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством до истечения срока действия водительского удостоверения.

Если у водителя обнаружат заболевание, с которым нельзя управлять автомобилем, его направят на обязательное медицинское освидетельствование. Пройти его нужно в течение месяца. Если автомобилист этого не сделает, то его права аннулируют, если заболевание подтвердится – гражданина также лишат водительских прав.

Ранее Минэкономразвития и МВД согласовали концепцию по продаже "красивых" государственных регистрационных знаков. Водителям будет доступна новая процедура получения госномера.

Автомобилисты смогут заплатить пошлину и выбрать красивый номер для своей машины через портал государственных услуг. Региональным властям позволят использовать повышенный тариф и выставлять номера на аукционы. Размер пошлин еще не установлен. Предполагается, что новые правила сделают теневой рынок невыгодным.