До 9 градусов тепла и дождь ожидаются в столице 20 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в понедельник, 20 октября, составит 7–9 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода и небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 4 до 9 градусов, в некоторых районах также возможен дождь.

Вместе с тем будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что утром 20 октября до 10:00 в городе ожидается туман с видимостью 100–500 метров. Водителям и пешеходам рекомендовали быть внимательными на дороге.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в Москве ожидаются дожди. Согласно данным синоптика, дневная температура в городе будет в пределах от 4 до 7 градусов, а ночная – между 2 и 5. Однако к выходным воздух прогреется до 6–9 градусов.

