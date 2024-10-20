Москвичам рассказали о погоде 20 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 20 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 6 до 11 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

На следующей неделе в Москву придет "пушкинская осень". Осадки маловероятны, переменчивая облачность, отметил синоптик Евгений Тишковец. Таким образом, прогнозируется комфортная погода.

Сухая погода без осадков установится в столице минимум до вторника, 22 октября.

