Турция изменила правила выдачи ВНЖ для владельцев недвижимости

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Турецкие власти изменили правила выдачи вида на жительство (ВНЖ) для владельцев недвижимости. Об этом РИА Новости сообщил источник в управлении по делам миграции.

Уточняется, что Турция увеличила минимальную стоимость жилья для тех, кто хочет владеть им и получить ВНЖ. Теперь стоимость турецкой недвижимости составляет 200 тысяч долларов вместо 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч – в мегаполисах.

Также, по словам источника, для выдачи ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость), кадастровая оценка не потребуется.

Источник добавил, что правила коснутся тех, кто купил недвижимость после 16 октября. Минимальная ее стоимость для права получения ВНЖ будет одинаковой по всей стране. Для тех, кто купил жилье до 16 октября, действуют старые правила.

Ранее в Госдуму РФ внесли проект об упрощенном ВНЖ для иностранцев, имеющих предков в России.

Первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что надо внести положение о том, что ВНЖ должен выдаваться без получения разрешения на временное проживание иностранцу, у которого есть родственник по прямой восходящей линии, родившийся или постоянно проживавший на территории РСФСР, территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы России.

В пояснительной записке указано, что эти люди смогут получить российское гражданство, если будут постоянно проживать в России и иметь вид на жительство.

В Стамбуле не прекращали выдавать вид на жительство – МВД Турции