Астролог назвала три знака зодиака, наиболее склонных к изменам

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Скорпионы, Водолеи и Овны больше остальных знаков зодиака склонны к изменам, рассказала Москве 24 астролог Натали Старовойтова.

По ее словам, Скорпионы – самый сексуальный знак зодиакального круга, отсюда и тяга к романтическим приключениям. К тому же и окружающие постоянно проявляют интерес к представителям этого знака, ощущая их внутренний магнетизм. Устоять перед этим Скорпионам очень сложно.

Профилактика измен в их случае одна – обеспечивать постоянный праздник в интимных отношениях, отметила астролог.



Натали Старовойтова астролог Склонны к изменами и Водолеи. Они легкие, ветреные, переменчивые, интересующиеся всем в этой жизни, а еще очень влюбчивые. Влюбившись в одного, они затем легко могут полюбить другого, и двигаться так от романа к роману.

Причем эти интрижки необязательно будут предполагать сексуальные отношения: главное – чувства, добавила астролог. А еще Водолеи – самые большие любители свободы, которая в том числе выражается в возможности иногда проводить время с другими людьми.

Тем, кто состоит в отношениях с Водолеем, можно посоветовать давать им как можно больше свежих ощущений – тогда они не захотят никуда уходить, пояснила Старовойтова.

Овны склонны к изменам, потому что внутренний огонь толкает их в объятия приключений. Плюс они настоящие собиратели достижений, впечатлений, стремящиеся быть первыми во всем, в том числе и в количестве партнеров, пояснила астролог.

При этом надо отметить, что увлечения Овнов мимолетны – они быстро загораются чувствами, но так же стремительно остывают. А чтобы удержать их, надо не давать им скучать в отношениях, заключила эксперт.

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