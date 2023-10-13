13 октября, 08:00Общество
Астролог назвала три знака зодиака, к которым приятнее всего ходить в гости
Фото: depositphotos/AntonioGuillemF
Ходить в гости к Стрельцам, Ракам и Весам – одно удовольствие. Об этом Москве 24 рассказала астролог Анна Садовская.
По словам эксперта, самым гостеприимным знаком можно назвать Рака. Он создает комфортную атмосферу вокруг себя, поэтому в его доме очень приятно находиться. К тому же Раки любят проявлять заботу и делают это так, что не хочется уходить. Больше всего они рады видеть у себя дома родных и близких, отметила Садовская.
Весы любят светское общество, поэтому посиделки у них в гостях больше похожи на званые ужины в высших кругах. Представители этого знака обладают прекрасным вкусом, умеют расположить к себе и поддержать приятную беседу, а убранство их дома – элегантное и стильное. С учетом этого к Весам всегда хочется приходить в гости, заключила Садовская.
Ранее астролог Татьяна Стрельцова рассказала, что знаки водной стихии Рак, Скорпион и Рыбы обладают самой сильной интуицией. Они нередко видят вещие сны, чаще других предугадывают события и лучше всех разбираются в людях.
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