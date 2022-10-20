Нутрициолог раскрыла позволяющие не набрать вес в холода правила

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Диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова посоветовала в холодное время года есть меньше сырых овощей и заменять их на термически обработанные.

"Делайте акцент на сложные углеводы, сытные крем-супы. Можно попробовать поэкспериментировать с приправами и специями – ввести в рацион кардамон, корицу, паприку, имбирь, анис, мускатный орех", – рассказала она в беседе с "Мослентой".

Эксперт также порекомендовала добавлять в блюда растительные масла, орехи и семечки, за счет чего станет больше энергетическая ценность. Не стоит есть в любое время года, по словам диетолога, много простых углеводов: сдобу, печенье, белый хлеб и шоколад.

Нутрициолог уточнила, что лучше всего в холодную погоду выбирать натуральный чай с имбирем.

"Он и согреет, и позволит снизить чувство тревоги и беспокойства. Кроме того, он обладает легким спазмолитическим действием", – отметила эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова назвала яйца и творог в сочетании с салатом идеальным выбором для осеннего завтрака.

Эксперт отмечала, что на завтрак обязательно должно быть белковое блюдо, которое будет согревать. По ее словам, это может быть творог, омлет или яичница.



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