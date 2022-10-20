Гастроэнтеролог предостерегла от употребления льняного масла натощак

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Употребление льняного масла на голодный желудок стимулирует сильное сокращение желчного пузыря, в результате чего повреждается слизистая желудка и двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога "СМ-Клиники" Елену Морошкину.

Специалист пояснила, что если в желчном пузыре есть камни, то они могут перекрыть желчный проток, после чего потребуется оперативное вмешательство врачей. Морошкина отметила, что поврежденная слизистая хуже усваивает полезные вещества и витамины, поэтому и польза от таких действий минимальна.

"Как вы почувствуете это на себе? Возможно, никак. Другой вариант – через некоторое время могут появиться горечь во рту, изжога, тошнота, тяжесть и дискомфорт в эпигастрии или правом подреберье", – сказала гастроэнтеролог.

Морошкина отметила, что в результате может возникнуть острая сильная боль, рвота или потемнение мочи. При этом она добавила, что льняное масло содержит полезные вещества, например линолевую кислоту, витамин F, лецитин, железо, цинк и другие.

"В 2020 году проводился большой обзор клинических испытаний с участием льняного масла. По его данным, потребление семени льна в различных формах оказывает ценное воздействие и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета, дислипидемии, воспаления и некоторых других осложнений", – поведала Морошкина.

Она подчеркнула, что способность льняного масла лечить запоры не доказана, однако льняное семя стоит первым этапом в клинических рекомендациях по лечению хронических запоров у взрослых.

Врач пояснила, что масло правильно употреблять с едой, но без нагревания. Например, его можно добавить в кашу или готовые тушеные овощи.

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