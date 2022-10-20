Диетолог перечислила продукты для хорошей памяти после 65 лет

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Людям старше 65 лет для сохранения хорошей памяти следует пить больше воды, а также есть проросшие семена, жирную рыбу, овощи, фрукты и ягоды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Неприятности с памятью после 65 лет прежде всего происходят у тех, у кого есть проблемы с сосудами и капиллярами", – говорит эксперт.

Чтобы продлить молодость головного мозга, диетолог советует придерживаться определенных правил в питании. "Прежде всего, очень важно пить достаточное количество чистой воды, потому что в пожилом возрасте зачастую этот совет игнорируется", – объяснила она.

Значимый элемент в питании пожилых людей – это проросшие семена, считает диетолог. Они хорошо поддерживают все системы организма и благотворно воздействуют на память. Можно купить уже готовые проростки или самостоятельно прорастить семена.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Можно добавлять проростки в салаты, в смузи или просто съедать две столовые ложки таких семян в день. Они богаты витаминами группы B, витамином С и органическими минеральными веществами.

Кроме того, в рационе следует увеличить количество овощей, добавлять их к обеду и ужину, продолжает диетолог.

"Это могут быть любые овощи. Они нужны для того, чтобы кровь была достаточно жидкой, не сгущалась, проникала во все отделы нашего мозга, улучшая тем самым память", – отмечает специалист.

Обязательно следует употреблять жирную рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами. Она поможет укрепить сосуды и будет полезна для функционирования всего организма, подчеркнула Анжелика Дюваль.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Ягоды обязательно должны быть в рационе. Лучше всего отдавать предпочтение синим ягодам. Это может быть черника, смородина, голубика, ежевика, черноплодная рябина. Такие темные ягоды очень хороши для памяти.

Диетолог советует отказаться от сладких продуктов, поскольку сахар делает сосуды и капилляры хрупкими. Лучше отдавать предпочтение более полезным природным сахарам из фруктов.

"Если человек любит сладкое, то может организовать перекус, например, между завтраком и обедом. Он съедает 200–300 граммов фруктов или ягод. Лучше, чтобы они были, конечно, разные. То есть сегодня мы съели сливу, завтра – апельсин. Чем богаче у нас будет ассортимент, тем больше разной пользы мы будем получать", – уточнила специалист.

Помимо того, эксперт посоветовала избегать красного мяса, а также жареных и жирных продуктов.



Ранее ученые предупредили, что острота ума и память людей в возрасте могут временно ухудшаться из-за загрязненного воздуха. Причем негативные последствия наблюдаются, даже если контакт был непродолжительным. По данным исследователей, после этого умственные способности пожилых приходили в норму спустя примерно месяц.

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