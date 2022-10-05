Врач рассказал про неожиданную пользу комнатных растений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ряд комнатных растений способны нормализовать сон человека. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Иван Ликов. К таким растениям относятся лавр, лаванда и розмарин, перечислил он.

"Они выделяют специальные эфирные масла, которые влияют на нервную систему и опосредованно снижают синтез гормона стресса кортизола. Это в значительной степени улучшает функцию сна", – пояснил эксперт.

По словам врача, цитрусовые растения, например лимонное или мандариновое дерево, способствуют улучшению работы мозга.





Иван Ликов врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Они выделяют специальные эфирные масла, которые улучшают и настроение, и функции мозга. Способствуют более быстрому запоминанию информации, концентрации внимания.

Цитрусовые растения будут особенно актуальны для жителей мегаполиса, которые пребывают в режиме многозадачности и испытывают постоянные умственные перегрузки из-за избытка информации, считает специалист.

Еще одно полезное свойство некоторых комнатных растений – способность снижать выраженность сезонной депрессии, рассказал Ликов в интервью программе "Доктор 24".





Иван Ликов врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Например, жасмин выделяет специальные эфирные масла, способствующие выработке такого гормона, как серотонин. Также можно завести домашнюю пальму. У нее большие и яркие зеленые листья, а зеленый цвет как раз улучшает настроение.

Пальма и алоэ могут способствовать улучшению работы дыхательной системы и профилактике заболеваний бронхолегочной системы, обратил внимание эксперт. По его словам, в одной комнате необходимо содержать не более двух-четырех растений.

Ранее профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал о полезных травах для организма. По его словам, в большинстве своем они имеют антибактериальные, а также противовоспалительные свойства. В частности, речь идет про мяту перечную, мелиссу лимонную, тимьян и котовник кошачий.



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